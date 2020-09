Dal beach tennis al padel, in via Asia i nuovi impianti sportivi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Non è più la periferia Nord di una volta. Via Asia è crocevia importante della città di Termoli.

Ieri pomeriggio, sulle ceneri di quel che era rimasto di alcuni campi di calcetto, è nata una struttura molto bella e funzionale dove ci sono diversi campi di una disciplina emergente e seppur potrebbe sembrare prettamente da mesi estivi, potrà nell'immediato futuro essere sfruttata anche nei mesi invernali.

Stiamo parlando del beach tennis.

La struttura ieri inaugurata dall'assessore Michele Barile infatti si chiama "Beach Sporting Club" e vanta due campi con sabbia delle nostre spiagge originale, di Beach Tennis, uno bellissimo di Padel - disciplina in forte ascesa anche qui da noi - e in previsione nell'immediato altri campi di tennis normale.

E' poi prevista la copertura tramite tensostruttura, per poterli sfruttare anche d'inverno, ma altresì, sono programmati corsi per poter far apprendere ai più giovani queste discipline.

Questa idea di rilanciare questa area che ultimamente era stata abbandonata a se stesso fu lanciata ad alcuni imprenditori locali dal presidente del movimento beach tennis Matteo Parisi, idea che è stata subito raccolta.

La struttura è ancora in via di miglioramento, come la costruzione di un comodo parcheggio che permetterà di parcheggiare comodamente all'interno della struttura, come anche la prossima costruzione di spogliatoi in cemento per il momento provvisoriamente sono in legno, c'è un fornitissimo angolo ristoro, insomma tutto per poter passare anche momenti di completo relax chi vuole solo riposare, ma anche di mantenimento di forma fisica.

Termoli cresce anche così e bene.