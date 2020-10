TERMOLI. Giusy Fatima Pia De Sanctis la ventenne atleta vogatrice termolese, appartenete al Circolo Canottieri Termoli, ci riprova: fra meno di dieci giorni, a Pallanza sul Lago Maggiore, indosserà nuovamente la maglia azzurra della nazionale, nei campionati europei della disciplina di cui lei ne è una potenziale campionessa: il canottaggio a sedile fisso.

Ogni sportivo di qualsiasi sport praticante, ha i suoi sogni nel cassetto, cosi anche la nostra Giusy ne ha coltivati parecchi visto la sua bravura, ma pensiamo che nemmeno lei osava sperare tanto, indossare la maglia azzurra quella proprio no.

Alla fine grazie soprattutto a lei e ai suoi allenatori, su tutti Saverio Lacerenza, è stato permesso questo, Saverio, che l'accompagnerà anche in questa avventura a Pallanza del prossimo weekend per darle giusti sprone e coraggio, anche se Giusy è una che sa il fatto suo non ha bisogno di farsi incoraggiare ne ha molto di suo. Ormai la De Sanctis è entrato in questo importante giro e deve restarci, per quello che può servire, le diciamo, difficile in maglia azzurra entrarci, ma non immagini quanto sia più facile uscirne.

Ma conoscendola ora che è entrata non riusciranno a farla uscire nemmeno con le cannonate. In bocca al lupo Giusy, orgoglio termolese.