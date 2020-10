TERMOLI. Dove altri vedono limiti alcuni colgono opportunità: sicuramente sarà questo il leitmotiv che ha spinto decine di amanti della tavola da surf a raggiungere il litorale sud termolese questa mattina. Grazie ad una buona dose di coraggio, surfisti e kitesurfer si sono dati appuntamento a Rio Vivo, nel primo tratto di spiaggia libera posizionato prima degli stabilimenti balneari, sfidando vento ed onde, dando vita ad uno spettacolo straordinaria.

La spiaggia sud, amatissima da chi pratica sport acquatici e che ben si presta a dar sfogo alla bravura ed alla fantasia, si riconferma, ancora una volta, meta prediletta per gli sportivi di tutta Italia: non è la prima volta che TermoliOnLine riprende una straordinaria esibizione a bordo di surf e kitesurf e, sicuramente, non sarà l’ultima.