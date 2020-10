SAN SALVO. Autostrade per l’Italia al Giro d’Italia premia l’impegno per la sicurezza stradale. Per questo motivo ha consegnato un riconoscimento alla Polizia Stradale e ai propri operatori che, grazie al loro impegno, contribuiscono alla sicurezza della viabilità.

Alla partenza della Tappa 9, Autostrade per l’Italia ha consegnato per mano del Responsabile Personale Esazione e Commerciale del Settimo Tronco di Pescara Giulio Valentini, un premio all'Assistente Capo Coordinatore Luigi Ciafardini e all’Assistente capo Vincenzo Martini, per il salvataggio di un minore di origini afgane nascosto su un mezzo pesante in arrivo dalla Grecia (Leggi).



Inoltre un riconoscimento al forte attaccamento al proprio lavoro è quello che ha consegnato il Dirigente Superiore Paolo Fassari a Marco Perna, Direttore del Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia per la prontezza dimostrata nel soccorso di un uomo che ha scavalcato le barriere del viadotto Cerrano dell’A14, pronto a saltare nel vuoto.