TERMOLI. Collaborazione tra la Termoli Nuoto e il Prof. Diego Polani. In questo fine settimana, appena trascorso, la Termoli Nuoto ha ospitato presso l’impianto della Fabbrica del Nuoto lo psicoterapeuta Prof. Diego Polani. Psicologo cognitivo comportamentale, docente presso l’Università di Firenze, Tecnico FIN ed ex Nazionale Tuffi, collaboratore federale segue atleti di alto livello nel settore delle acque libere. Per la verità non è la prima volta che il Professore lavora e collabora con i tecnici e con gli atleti della società natatoria TN. E’ questo un percorso formativo che la Termoli Nuoto ha fortemente voluto. La collaborazione è stata programmata per istruttori che devono perfezionare la tecnica necessaria ed empatica per comunicare con gli allievi. Per gli atleti agonisti il percorso è quello volto a temprare l’individuo nella sua crescita psico-fisiologica; il diritto di praticare lo sport nella massima sicurezza fisica e psichica è importante nelle tappe della crescita di ogni ragazzo/atleta. E’ stata una “2 giorni” intensa sia per gli istruttori che per gli atleti della “Termoli Nuoto” ed i componenti della squadra di pallanuoto de “La Fabbrica del Nuoto”. L’impegno del Professore e della società è stato ripagato dall’ entusiasmo manifestato dai ragazzi a fine seduta. La collaborazione tra la Termoli Nuoto e il Prof. Polani seguirà ancora con altri interessanti incontri. Il Presidente, Antonio Sarracco, ed il Consiglio Direttivo ringraziano il Prof. Polani per la sua disponibilità.