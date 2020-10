TERMOLI. Per questo terzo appuntamento con la nostra rubrica "Generazione Social” è la volta della nostra campionessa di canottaggio a sedile fisso, ma anche mobile.



La portacolori della società termolese Canottieri Termoli, ormai da qualche tempo è entrata a far parte del giro della nazionale giovanile riportando a casa anche medaglie e trofei.

Giusy è una ragazza di 20 anni che è molto caparbia e sa quel che vuole e dove arrivare.

Da quando c’è stata la sua prima convocazione è sempre rimasta con i piedi per terra, non ha fatto nessun volo pindarico, ma sa i traguardi che intende cogliere.

Per ora ha fermato le sue brame a livello europeo, ma presto si vuole affacciare sulla finestra mondiale e poi pur non nominandolo soprattutto per scaramanzia il suo sogno, ma del resto è stato sempre quello di tutti gli sportivi, ha un disegno a 5 cerchi.

Certo le scale si salgono un gradino alla volta e lei ha già salito diverse rampe di scale, certo più si sale e più la fatica si farà sentire, ma Giusy sa come gestirsi e se capiterà l'opportunità lei farà di tutto per centrare gli obiettivi

Mentre diciamo questo il suo coach Saverio Lacerenza annuisce soddisfatto.