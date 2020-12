​Motocross: I Fuoriclasse Italiani

TERMOLI. Indipendentemente dal paese di origine, lo sport è una passione che accomuna la maggior parte degli italiani. Dai tifosi sfegatati del Venezia calcio, a chi preferisce puntare sulla pallanuoto o sul basket, le discipline sportive riescono sempre a far sorgere grandi emozioni nel pubblico.



Tuttavia, sebbene calcio e basket siano gli sport più seguiti, esistono campioni italiani in molti sport, ed è proprio per questo che ora vedremo una breve descrizione dei fuoriclasse del motocross in Italia.

Tony Cairoli

Non potevamo non iniziare questo piccolo albo d’oro partendo dal trentenne Tony Cairoli, ovvero colui che ha già disputato ben 215 GP guadagnandosi uno straordinario numero di 145 podi coronati da 83 vittorie e 8 titoli iridati. Questo è senz’altro un campione che ha sempre dimostrato costanza durante la sua carriera, come dimostra anche la recente gara tenutasi sulla sabbia di Mantova. In questa occasione, lo sloveno Tim Gasjer si è aggiudicato il titolo del Gran Premio d’Europa, ma Antonio Carioli non ha mai mollato, provando ancora una volta la sua grande determinazione.

Michele Rinaldi

Fra i miti del motocross non si può dimenticare Michele Rinaldi, il primo italiano in assoluto a conquistare un titolo mondiale a Ettelbruck, in Lussemburgo. Oltre alla straordinaria performance di quella gara nel 1984, di Rinaldi si ricorda anche la sua riluttanza ad esultare nonostante avesse appena concluso in maniera ottimale una stagione piena di successi.

Rinaldi ha sempre dato il tutto per tutto durante l’intera durata della sua carriera, anche quanto le sue condizioni fisiche, a causa di infortuni vari, non gli permettevano di dare il 100%. Michele Rinaldi non si è mai tirato indietro di fronte a vittorie e sconfitte e forse è stato anche grazie a questo carattere testardo che è riuscito a conquistare titoli su titoli e il cuore dei tifosi.

Alesso Chiodi

Un altro campione del motocross italiano nato negli anni ’80 è Alessio Chiodi, ovvero un fuoriclasse che può contare ben tre titoli mondiali conquistati durante la sua brillante carriera. Questo campione è partito dal nulla per scalare le classifiche e regalare soddisfazioni a chi sempre lo ha seguito e sostenuto. Anche oggi, Alessio Chiodi si dimostra un punto fisso del motocross grazie alla sua inesauribile passione che dimostra anche aiutando i nuovi atleti ad emergere.

Uno Sguardo al Futuro: Andrea de Luca

Il nuovo campione di motocross in Campania ha solo 13 anni e già esprime la volontà di conquistare il mondo. La più recente competizione, disputatasi sul percorso di Acerra ha visto de Luca vincitore sia nel passo conclusivo sia nell’intero torneo. Inoltre, non dimentichiamo che il giovane Andrea era riuscito a vincere anche nei tornei Marche MotoAsi e Abruzzo Molise.

Il commento del giovane campione esprime speranza per il futuro, anche grazie al fatto che riuscirà ad entrare con un anno di anticipo nella classe 125. Ovviamente, queste premesse fanno ben sperare per la nascita di un nuovo campione mondiale.