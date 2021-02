Il sogno resta nel cassetto, Air Basket Termoli rinuncia al campionato di Serie C Gold

TERMOLI. Il Covid-19 mette fine ai sogni, che tramontano inesorabilmente pure in ambito sportivo.

Con l’aggravarsi dei contagi Covid nei comuni del Basso Molise e con il conseguente passaggio a “zona rossa” fino al 21.02.2021 (con validi motivi di ulteriore differimento) Air Basket Termoli A.S.D. è, suo malgrado, costretta a rinunciare alla sua partecipazione nel Campionato C Gold 2020-2021. La sofferta decisione ha motivazioni di carattere sanitario e di consapevolezza per le possibili difficoltà di assistenza ospedaliera in caso di infortuni di gioco per i nostri atleti.

Pertanto, in data odierna, abbiamo provveduto a dare comunicazione ufficiale della nostra rinuncia in Federazione.

Nonostante i rigidi protocolli di prevenzione e l’impegno da parte nostra a subirne il carico organizzativo, riteniamo sia più razionale considerare tutte le incognite del momento come rischi non misurabili e prevedibili.

La Presidenza e la Dirigenza hanno altresì immaginato di investire il tempo di questo forzoso fermo in una articolata programmazione per il prossimo campionato 2021- 2022, mettendo fin da subito in campo numerose iniziative finalizzate alla crescita sportiva degli atleti e all’organizzazione logistica ed organizzativa della società sportiva.

Un ringraziamento da parte della Presidenza, della dirigenza tutta, degli atleti e dei tifosi è diretto ai nostri sponsor: Italiangas SpA e Molipack Srl per l’impegno dimostrato a sostenere la motivazione e l’entusiasmo sportivo dell’Air Basket di Termoli.