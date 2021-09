TERMOLI. Presentata ieri pomeriggio presso il Lido “Le Dune” la nuova squadra dell’Italiangas Air Basket Termoli, finalmente, e lo sottolineiamo, potrà giocarsi il campionato di Serie C Gold, che lo scorso anno causa Covid ha solo sfiorato.

Da ieri si guarda al futuro con nuovo entusiasmo con ritrovato vigore e con qualche rimpianto, senza Covid avremmo avuto un anno di esperienze in più con una squadra che anche un anno fa era stata costruita con criterio davvero lungimirante di un progetto validissimo, come ci ha detto in un intervista a parte il coach confermato Mike Del Vecchio.

Oggi la squadra è stata per forza di cose rinnovata del tutto di nuovo, ma non per questo non forte e forse anche di più. Ieri abbiamo conosciuto ragazzi che hanno un curriculum di spessore come ci hanno assicurato i dirigenti Manrico Pitardi e Basso Lanzone e noi presenti all’evento ve li cominciamo a far conoscere:

MARKO JANCIC: - Serbo del 16.12.01 nel ruolo di Ala con N° 14. Alt: 197 cm e 82 Kg.

GAËL HULSEN- Belga del 27.11.90 nel ruolo di Guardia-Ala con il N° 11. Alt: 192 cm e 83 Kg.

FILIPPO MARCONE- Italiano del 18.01.00 nel ruolo di Play con il N° 8. Alt: 180 cm e 73 Kg.

MARIN BRZICA - Croato del 26.10.94 nel ruolo di Pivot con il N° 8. Alt: 210 cm e 108 Kg.

MARKO MICEVIC- Serbo del 25/07/89 nel ruolo di Ala-Pivot con il N° 7. Alt: 201 cm e 107 Kg.

GASTON FREDES - Argentino del 15/09/02 nel ruolo di Ala con il N° 12. Alt: 193 cm e 95 Kg.

NICOLAS DEL GRANDE- Italiano del 16.10.04 nel ruolo di Play con il N° 5. Alt: 180 cm e 73 Kg.

DANIELE CAPPELLA Confermato del 25.11.03 nel ruolo di Play Guardia con N° 99. Alt: 182 cm e 82 Kg.

YEDWIN ALEXANDER REYES - Dominicano del 26.02.04 nel ruolo di Ala con il N° 24. Alt: 188 cm e 80 Kg

LORENZO PALUMBO- Italiano del 09.05.05 nel ruolo di Guardia con il N° 9. Alt: 180 cm e 70 Kg.

SILVIO MARINARO Riconfermato il CAPITANO - Italiano del 29/01/91 nel ruolo di Guardia Ala con il N° 0. Alt: 193 cm e 87 Kg.

CLAUDIO SURIANO Riconfermato in terza stagione per Claudio Suriano - Italiano del 30/09/86 nel ruolo di Ala con il N° 19. Alt: 190 cm e 95 Kg.

«vogliamo rendere felici i nostri tifosi», la promessa del coach Mike Del Vecchio.

La stagione giocata finalmente è alle porte: tra poco meno di una settimana la prima amichevole. Tutto è pronto quindi per tornare a tifare basket a Termoli magari sognando di rivedere il PalaSabetta pieno come un uovo come nella finale gara 5 contro il Silvi di qualche anno tutto grande spettacolo tranne però il risultato finale.

Il via al campionato salvo cambiamenti imprevisti al momento il 10 ottobre prossimo.