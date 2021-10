TERMOLI. Dieci le franchigie che da sabato 9 ottobre daranno vita al campionato di serie C Gold di basket.

Nel secondo weekend di ottobre prima palla a due dell’anno cestistico anche per la formazione termolese dell’Italiangas Air basket Termoli.

E’ stato presentato ufficialmente ieri mattina, in sala consiliare, il roster della società, compreso di staff tecnico e dirigenziale, alla presenza dell’assessore comunale Michele Barile.

Dopo l’anno sabbatico a cui si è stati costretti a causa del Covid, il quintetto mobile del coach Mike Del Vecchio è pronto a tornare sul parquet per dire la sua in questo difficile e competitivo torneo interregionale.

Obiettivi ambiziosi da parte del team, come dimostrano gli allenamenti intensi della fase di preparazione, corredata da match amichevoli e tornei estivi, che li ha visti portare a casa anche qualche trofeo.

A illustrare lo spirito agonista del gruppo è stato in primis il presidente del sodalizio, Manrico Pitardi.

«Non parliamo di mirare a vincere il torneo, altre squadre hanno esperienza e tasso tecnico superiori al nostro, ma di sicuro non ci faremo mettere sotto facilmente da nessuno. Questo della C Gold è un campionato che noi affrontiamo da matricole, una volta solo lo facemmo, ma quando c'era una unica serie C (e con un’altra insegna, ndr)».

Tante altre interessanti novità in casa Air, come la nascita del sito web, che come ha spiegato molto bene il curatore Salvatore Inicorbaf, un sito dove non sarà lasciato nulla al caso, quest'anno le partite in casa potranno essere viste in streaming e anche quando sarete comodi di vedere le registrazioni, si potranno acquistare i biglietti online, anche per via delle norme anti-Covid, chi acquista on riceverà una mail di conferma e il Qr Code che verrà scansionato al momento dell'ingresso al PalaSabetta. Occorre ricordare che per entrare a vedere la partita si dovrà essere muniti di Green Pass e di mascherina, l'ingresso sarà consentito al 50% della capienza del PalaSabetta.

«Grazie alla passione per la pallacanestro ritengo di aver salvato i miei genitori da tanti problemi – ha proseguito Pitardi - credo nello sport per i valori che detiene. Per questi motivi ho trovato naturale togliermi la divisa per continuare da dirigente ad occuparmi di basket».

La sua vice, Pina Manes, ha evidenziato come «Lo sport della pallacanestro coinvolge da sempre la passione sportiva di tutti i componenti della mia famiglia e l'impegno che dedichiamo all'Air basket si finalizza a diffondere questa passione nei giovani e in tutta la collettività molisana».

Basso Lanzone, direttore generale della società: «Sono nel mondo del basket da molti anni, prima da giocatore e poi da dirigente. Dal 2019, coinvolto dall’amico Manrico Pitardi, abbiamo dato vita al progetto Air Basket Termoli con l'obiettivo di valorizzare i giovani e il rilancio della pallacanestro a Termoli», città dove tuttora vive e lavora.

Il direttore sportivo è Tony Mileti. Da sempre appassionato di pallacanestro. Per otto anni vissuti a Sassari ha collaborato con Stefano Sardara, presidente della Polisportiva Dinamo, «Mi hanno appassionato senza pause al mondo del basket. Al mio rientro a Termoli sono stato rapito sin dalla nascita dal progetto sportivo Air Basket Termoli».

Infine, le parole di Ivano De Sanctis, il team manager: «Per anni sono stato in giro per l'Italia a giocare. Tornato a Termoli ho giocato gli ultimi anni nella squadra in cui sono cresciuto. Dal 2019 il mio amico di sempre Manrico Pitardi mi ha coinvolto per fare da collante tra squadra e dirigenza. Come rifiutare!»

La schiera dirigenziale si completa con Nicola Iovine, che curerà gli eventi sportivi; Flavia Pitardi, addetta alle pubbliche relazioni; Nicola Di Pinto, dirigente accompagnatore; Francesco Di Vito, dirigente accompagnatore; Gianluca D'Angelo, dirigente accompagnatore.

Lo staff medico e sanitario coi dottori Tito Santoro e Antonio Di Fabio.

Basso Lanzone hai poi presentato il roster della squadra che affronterà la stagione agonistica.

Presente e sempre più carico di entusiasmo il fondatore di Italiangas, main sponsor, Antonio De Marinis, assieme a lui l’amministratrice delegata Lorenza De Marinis.

La squadra:

Silvio Marinaro: guardia-ala maglia 0, 193 cm, capitano.

Claudio Suriano: ala, maglia 19, 190 cm.

Nicolas Del Grande: play, maglia 5, 180 cm.

Marko Micevic: ala-pivot, maglia 7, 201 cm.

Filippo Marcone: play, maglia 8, 180 cm.

Gaël Hulsen: guardia-ala, maglia 11, 192 cm.

Gaston Fredes: ala, maglia 12, 193 cm.

Marko Jancic: ala, maglia 14, 197 cm.

Lorenzo Palumbo: guardia, maglia 9, 180 cm.

Marin Brzica: pivot, maglia 17, 210 cm.

Yedwin Alexander Reyes: ala, maglia 24, 188 cm.

Daniele Cappella: play-guardia, maglia 99, 182 cm.

Coach Mike del Vecchio.

Il girone

Italiangas Air basket Termoli,

Nuovo Basket Aquilano asd,

Teate Basket ssd,

Pescara Basket asd,

New Fortitudo,

Farnese Pallacanestro,

Vasto Basket asd,

Magic Basket asd,

Unibasket Ssd arl,

Amatori Pescara 1976 ssd.