TERMOLI. Inizia l’avventura della Air Basket Italiangas Termoli in serie C Gold e si viaggia a Lanciano, la squadra ci regala fiducia ma match non facilissimo per l’Air Basket Termoli, di scena sul terreno di gioco dell’Unibasket Lanciano. Serie C Gold è un torneo organizzato quest’anno dal Comitato Regionale Fip Abruzzo, il format prevede un girone unico con la presenza di dieci formazioni (otto abruzzesi e due molisane), che si affronteranno in una prima fase di diciotto giornate, in gare di andata e ritorno, che si concluderà domenica 6 marzo 2022, più ulteriori quattro di fase ad orologio, che scatterà domenica 20 marzo 2022 per concludersi domenica 10 aprile 2022, per un totale di ventidue incontri.

La post season dovrebbe avere inizio domenica 17 aprile 2022 e sarà gestita dal Settore Agonistico Federale nazionale ma, non si conosce ancora la formula esatta, dei rumor affermano che però le prime sei al termine della fase ad orologio saranno ammesse ai play off, ma dovrebbe prevedere l’incrocio con il girone Marche-Umbria.

Intanto queste sono cose futuribili, ora c’interessa che la formazione di coach Del Vecchio parta con il piede giusto, la squadra sembra abbia recepito le attese della società i veterani Capitan Silvio Marinaro e Claudio Suriano sono loro che dovranno prendere per mano i nuovi e con loro continuare l’opera che solo il Covid in passato è riuscito a bloccare, ci si aspetta molto dall’ala pivot Marko Micevic italo serbo 201cm di altezza, dal Pivot Croato di 210 cm classe 94 Marin Brzica ma come anche dal giovanissimo Play Nicolas Del Grande classe 2004180cm di cui se ne dice un gran bene. Anche altri del roster sono davvero in grado di mettersi in vista.

Ora dopo questa prima partita ci sarà subito una sosta, per vedere all’opera la nuova squadra bisognerà attendere 15 giorni domenica 24 Ottobre quando al PalaSabetta arriveranno gli Amatori Pescara. Il presidente Pitardi e il Ds Lanzone sono certi che la squadra sarà competitiva e non disdegnerà di lottare per la testa della classifica.

Palla a due ore 18.