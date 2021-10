Esordio al PalaSabetta per l'Italiangas Air Basket Termoli: sfida l'Amatori Pescara 1976

TERMOLI. Dopo un anno e mezzo torna il basket che conta al PalaSabetta. Complice la lunga pausa causata dal Covid, l’Italiangas Air Basket Termoli debutta in casa nel torneo di Serie C Gold, a cui lo scorso anno dovette rinunciare per la pandemia.

Dopo il debutto amaro a Lanciano, secondo match di campionato con esordio a Termoli per il quintetto mobile di coach Mike Del Vecchio.

Due settimane in cuoi analizzare e cercare di capire come si è potuta perdere una partita che per tre quarti era stata condotta, fino al crollo finale.

Domani la “prima” in via Ischia avverrà contro l’Amatori Pescara 1976, in lizza per la vittoriale del girone e reduci dal successo maturato contro il Campli, guidata dal coach Renato Castorina.

Sul sito web della società pescarese il coach abruzzese parlando della prossima trasferta a Termoli dei suoi ragazzi li ha messi in guardia e ha detto: “A Termoli sarà fondamentale l'approccio al match, margine di errore ridottissimo, servono grande determinazione ed altrettanta serenità. In Molise non sarà facile, ma la squadra in queste due settimane senza gare ufficiali (sabato scorso ha sostenuto un buon test contro Mosciano) ha lavorato duramente per farsi trovare pronta. Partita difficile contro Termoli, squadra secondo me di primissima fascia in questo girone, profonda e con un mix di giovani e giocatori importanti ed esperti per la categoria, quali i vari Micevic che ha calcato per molti anni parquet ai piani superiori, Suriano e Marinaro, oltre ad i vari stranieri tra i quali spiccano sicuramente gli esterni Hulsen e Fredes. Da parte nostra sarà fondamentale innanzitutto avere lo stesso approccio avuto contro Campli, con la consapevolezza che sarà sicuramente una partita molto dura in cui il margine di errore sarà ridottissimo, e dovremo provare a stare attaccati alla gara su ogni possesso. Loro vorranno riscattare la sconfitta subita a Lanciano al termine di una partita condotta quasi per tre quarti, e sicuramente saranno sostenuti dal loro pubblico notoriamente molto caldo. Per noi quindi una sorta di prova di maturità, importante per proseguire il nostro percorso di crescita e di conoscenza, da affrontare con grande determinazione ed altrettanta serenità».

Palla a due domenica 23 ottobre alle ore 18, per sapere come ci si deve comportare per entrare al PalaSabetta consultate la pagina web della società Air Basket, dove si possono acquistare i biglietti online; munitevi di Green pass e mascherina e se qualcuno è impossibilitato a presenziare al Palazzetto, da quest’anno il sito molto bello ed esaustivo trasmette tutte le partite casalinghe in streaming, cosi posso no vederle ovunque voi sarete.

Infine, un ben tornato a capitan Bart, Michele Bertinelli, nello staff tecnico.