TERMOLI. Si sapeva che l’Amatori Pescara 1976 fosse una corazzata e tale si è confermata. Debutto casalingo amaro per l’Italiangas Air Basket Termoli questa sera al PalaSabetta.

Il quintetto di Mike Del Vecchio ha perso alla sirena 73-91 contro la formazione abruzzese.

Gara che si preannunciava già difficile sulla carta, sul parquet si è dimostrata ancora di più, eppure l'Air non era nemmeno partita male; la differenza che poi ha caratterizzato tutto l'esito della partita sono stati i tanti errori sotto canestro dei cestisti termolesi e i rimbalzi in difesa persi sempre da parte dell’Air Basket.

I quotati pescaresi non hanno sbagliato quasi nulla, sia in attacco che in difesa, bombe da 3 punti che partivano in serie.

Ad un certo punto si sono sfiorati i 30 punti di distacco, poi recuperati fino ai 18 punti che finali.

Quella che è stato molto evidente questa sera era la differenza di condizione tra noi e loro e poi soprattutto tra quelli più attesi.

Mike Del Vecchio dovrà svolgere un gran lavoro per portare la franchigia a una forma accettabile.

Comunque nessun dramma, nulla è compromesso, siamo solo ad inizio stagione e il cammino è lunghissimo; c’è tempo per mettersi in riga, come ha affermato il presidente Manrico Pitardi ai nostri microfoni.