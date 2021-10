Italiangas Air Basket Termoli a Chieti per invertire la tendenza

TERMOLI. Alle 18 a Chieti contro il Magic palla a due di inizio match già delicata per l’Italiangas Air Basket Termoli. Fin qui, due gare e due sconfitte. Maturate però con uno sviluppo di gara totalmente differente.

Esordio con vittoria sfumata nei minuti finali a Lanciano e debutto al PalaSabetta piuttosto dominati dall’Amatori Pescara, quintetto che punta dritto alla vittoria del torneo di Serie C Gold.

Quella che abbiamo visto all’esordio in casa è apparsa una squadra ancora troppo slegata e in condizioni fisiche non certo al top.

Molta imprecisione sia sui tiri da 3 che sotto canestro, per non parlare dei tanti rimbalzi persi in difesa, in alcuni casi davvero ingenui.

Diciamo che poi Del Vecchio la domenica mattina ha avuto la sgradita sorpresa del forfait di capitan Marinaro per attacco influenzale. Il coach ha davvero molto da lavorare. Da recuperare la forma degli stranieri più attesi, come Marin Brzica, in ritardo a causa anche dell’infortunio al naso che aveva subito in precampionato.

Ma non tutto è negativo, come le performance di Marko Micevic o del giovane play Filippo Marcone.

Certo i prossimi avversari a punteggio pieno non autorizzano a fare pensieri incoraggianti, ma come si dice mai dire mai, magati arriva un colpo di coda che ci fa capire che comunque la squadra costruita avrà qualcosa da raccontarci di bello in questo campionato.