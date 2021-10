L'Italiangas Air Basket Termoli perde di misura a Chieti

TERMOLI. Seconda trasferta e seconda sconfitta evitabile e nelle prime tre giornate zero punti. Comincia davvero in salita il campionato di Serie C Gold per l’Italiangas Air Basket Termoli, che come avvenuto già all’esordio stagionale di Lanciano, termina alla sirena con pochi punti di scarto, 98-94 quelli a referto contro il Magic Chieti, a vantaggio del quintetto teatino.

Questa volta i protagonisti in negativo sono stati i due arbitri che hanno penalizzati non poco sul parquet del PalaDyaco la formazione di Mike Del Vecchio; la squadra ha ribattuto colpo su colpo, del resto i parziali dei periodi parlano chiaro, testa a testa sempre.

Adesso non vogliamo certo prendercela solo con gli arbitri, ma almeno un po' di attenzione va messa, altrimenti combattere contro due avversari è problematico.

Comunque, reazione dopo la prova in casa contro l’Amatori Pescara.