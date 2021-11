TERMOLI. Un copione, purtroppo, già visto. La Air Basket Termoli dà battaglia, se la gioca fino in fondo ma resta con un pugno di mosche alla sirena del match sul campo della New Fortitudo Isernia. Un vero peccato perché la squadra di coach Del Vecchio, pur tra alti e bassi, lotta ad armi pari per tutto l’incontro contro i cugini di Isernia che però sono più lucidi nel rush finali. L'assenza del play titolare Marcone si è fatta sentire. Non siamo ancora ai livelli di preoccupazione, però la gara con il Vasto di domenica prossima assume una caratteristica del dentro o fuori, sappiamo benissimo che la medicina migliore in questi casi è una sola: la vittoria, vincere domenica prossima potrebbe sbloccare una situazione che a questo momento appare piuttosto bloccata. Non c’è una motivazione specifica, come abbiamo detto all’inizio, la squadra parte bene e tiene testa a chiunque è successo a Lanciano alla prima, poi è risuccesso a Chieti e ancora ieri sera ad Isernia. Dobbiamo dire che nelle prime quattro partite ne abbiamo disputate 3 in trasferta. Coach Del Vecchio ora dovrà lavorare molto più sulla mente che sul fisico dei suoi giocatori. La priorità è uscire al più presto da questo tunnel e ritrovare la retta via.

New Fortitudo Isernia: Monacelli 12, Fraccalvieri, Cinalli 7, Compagnoni 9, Longo, Marcetic 6, Sasnuskas 6, Visciglio 3, Cicchetti G. ne, Tsonkov 18, Fonisto ne, Russo. All. Forgione

Air Basket Termoli: Marinaro 4, Del Grande 3, Micevic 14, Marconi ne, Palombo ne, Gael 13, Fredes 4, Jancic ne, Brzika 1, Suriano 5, Bantsevich 5, Cappella ne. All. Delvecchio.

Parziali: 14-17, 12-13, 19-5, 16-14. Progressivi: 14-17, 26-30, 45-35, 61-49.

Arbitri: Pisetta di Roseto e Servillo di Termoli