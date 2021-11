Italiangas Air Termoli ospita il Vasto basket al PalaSabetta

TERMOLI. L’Italiangas Air Basket Termoli insegue la prima vittoria nel torno Serie C Gold, delle precedenti 4 sconfitte, almeno 3 erano evitabili, adesso si deve cambiare marcia.

Lo dovranno fare soprattutto quei cestisti che non hanno risposto alle aspettative, come ad esempio Marin Brzica, pivot di 210 cm. In realtà sembra non si sia riuscito ad ambientare come sperava, la società pare stia riflettendo sulla sua permanenza a Termoli, ma si sta muovendo per portare a Termoli altri giocatori che possano aiutare coach Mike Del Vecchio.

Qualche nuovo arrivo potrebbe essere già a disposizione del trainer.

Il derby coi cugini abruzzesi del Vasto basket, anche loro non stanno navigando a gonfie vele, hanno vinto fino ad oggi una sola gara, è di vitale importanza.