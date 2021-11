La Vasto Basket in trasferta supera Termoli 86-77 Copyright: Vastoweb

TERMOLI. Prova convincente della Generazione Vincente Vasto Basket, che si impone 77-86 sull’Air Basket Termoli e conquista la terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva dopo il successo ottenuto nel recupero della prima giornata sulla Teate Chieti.

Sugli scudi Raupys, top scorer con 27 punti, e Rupil con 21.



Il primo quarto è molto combattuto, le due compagini rispondono colpo su colpo. Sono i biancorossi a prevalere alla sirena, seppur di soli due punti.



L’equilibrio regna sovrano anche nella seconda frazione, ma i ragazzi di coach Di Salvatore, trascinati da Mirone, Rupil e Raupys, riescono a rosicchiare qualche altro punto e ad allungare le distanze. Si va al riposo sul 47-52.



Nel terzo quarto gli ospiti prendono definitivamente il largo, portandosi addirittura a +13 (56-69). Un margine significativo, che consentirà una gestione più tranquilla degli ultimi dieci minuti di gioco.



Nell’ultimo quarto i padroni di casa riescono ad accorciare leggermente le distanze, ma i biancorossi sono in pieno controllo del match e possono finalmente festeggiare. Il finale è 77-86.



La Generazione Vincente Vasto Basket espugna il PalaSabetta di Termoli e sale a quota 6 punti in classifica generale, in attesa della prima vittoria casalinga al PalaBcc, che i ragazzi di coach di Salvatore cercheranno di conquistare già domenica prossima, quando ospiteranno il Pescara Basket.



AIR BASKET TERMOLI - GE.VI VASTO BASKET: 77-86 (20-22, 47-52, 56-69)



Ge.Vi Vasto Basket: Raupys 27, Rupil 21, Mirone 13, Murolo 9, Marino 6, Peluso 5, Di Tizio 5, Iezzi NE, La Palombara NE, Ierbs NE. Coach: Sandro Di Salvatore.