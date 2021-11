TERMOLI. Modifiche nel roster, che viene ampliato per evitare alla squadra di cedere nell’ultimo quarto, come troppo spesso è avvenuto sin qui.

Sono queste le azioni messe in campo dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Gevi Vasto Basket al PalaSabetta da parte dell’Italiangas Air Basket Termoli.

Come ci ha detto il coach Del Vecchio in una intervista subito a caldo dopo la gara con il Vasto, si capiscono diverse cose e del perché la squadra stia patendo una situazione anomala che però la società gli stessi giocatori alcuni nuovi appena arrivati come Zacchigna che appena arrivato si presenta con uno score di 23 punti e tra questi una precisione sulle bombe da 3 notevole.

Da recuperare elementi infortunati, come Suriano e comunque il supporto dei tifosi non manca, ingredienti utili a risalire la china.