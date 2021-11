TERMOLI. Sesta tappa del girone di andata nella serie C Gold e l’Italiangas Air Basket Termoli torna in trasferta, all’Aquila, contro il Nuovo Basket Aquilano, dove cercherà di conquistare la prima vittoria, dopo il pokerissimo di sconfitte maturato sin qui.

La casella di zero punti e l’ultimo posto in classifica stride parecchio rispetto a quelle che erano le aspettative questa estate quando la squadra fu presentata ai tifosi e alla stampa.

Il roster, ristretto inizialmente, ha avuto una serie di problematiche, con defezioni: Marinaro influenzato, Suriano con la spalla infortunata, il play pure assente, poi un acquisto da cui ci si aspettava tanto e rivelatosi una delusione.

Insomma coach Del Vecchio fino a oggi ha dovuto parare solo criticità, nonostante la società gli sia sempre stata accanto e non gli ha mai fatto mancare l’apporto, ora lo si è visto anche domenica scorsa nella gara casalinga persa con il Vasto i progressi ci sono e si sono visti, sono arrivati due nuovi e imponenti giocatori, come Giorgio Zacchigna, classe 98, 202 cm, uniti alla forte fisicità, può ricoprire sia il ruolo di centro sia il ruolo di ala, perché la riconosciuta intelligenza tattica e la precisione al tiro lo rendono pericoloso anche dal perimetro, quel che conta non poco è anche la sua mano educata per i tiri da 3 punti.

Un altro nuovo arrivo, Federico Vidal Ramos, comunitario ma argentino di origine, anche lui dovrebbe essere della partita, atletismo e dinamismo a tutto campo, completa alla perfezione un roster, come quello termolese.

La gara dell’Aquila potrebbe essere finalmente quella della svolta e se si svolta in alto Abruzzo allora cambieranno parecchie cose.