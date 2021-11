L'Italiangas Air Basket Termoli insegue il primo urrah al PalaSabetta

TERMOLI. Settimo impegno in serie C Gold per l’Italiangas Air Basket Termoli che, reduce dalle prime sei sconfitte di fila, cerca al PalaSabetta il primo sigillo del torneo, ospitando il Pescara Basket.

Se nelle prime 5 gare solo una si era conclusa con un ampio divario, l’ultima battuta d’arresto di sette giorni fa all’Aquila, terminata con 31 punti di distacco da una squadra che non era composta da fenomeni, ha suonato quasi come una resa. L’auspicio è che si sia trattato di un momento di transizione alla ricerca della migliore stabilità tecnica e tattica, visto il turnover nel roster deciso dalla dirigenza.

Coach Mike Del Vecchio deve rimediare a errori grossolani in attacco e in difesa, oltre che intervenire sull’aspetto motivazionale.

Stasera dopo che ufficialmente la società ha tagliato due giocatori stranieri, Birzica e Jancic, proverà a invertire la rotta. Il Pescara Basket ha 8 punti in classifica e sicuramente non è avversario facile, davvero per cambiare registro ci sarà bisogno di una gara maiuscola senza sbavature e un predominio totale, la vittoria potrebbe ridare ossigeno e autostima, una nuova sconfitta non sappiamo gli effetti che potrebbe far scaturire, noi ci auguriamo che prevalga la prima ipotesi e stasera più che mai ci vorrà l’apporto rumoroso di pubblico e tifosi al PalaSabetta.