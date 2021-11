TERMOLI. Dispiace sinceramente, per soli 4 punti, 58-62 al PalaSabetta, matura la settimana sconfitta di fila, la quinta con rimpianti veri, per l’Italiangas Air Basket Termoli.

La partenza razzo nei primi 5-6minuti del primo quarto ci aveva fatto ben sperare in un finale diverso per la squadra di coach Mike Del Vecchio, ma poi strada facendo la formazione ospite del Pescara Basket ha preso le misure e ha cominciato a tenere a bada il quintetto di casa.

La nota positiva, che almeno a differenza dell'Aquila sette giorni fa, almeno ha lottato e ci stava quasi illudendo di poter ribaltare il risultato recuperando, 8 dei 12 di distacco, ma dobbiamo dirlo per l'ennesima volta tantissimi errori grossolani e poi una serie impressionante di tiri liberi sbagliati che poi se li vai a sommare bastavano per poter superare i pescaresi e vincere finalmente la prima partita stagionale.

Gli ospiti, che sono arrivati a Termoli con 8 punti in classifica, non hanno impressionato più di tanto, ma il problema secondo noi non sono gli avversari, perché se andiamo a vedere tutte le sconfitte subite, tranne l’Amatori Pescare e l’Aquila, che non hanno avuto storia, le altre sono state con pochi punti di svantaggio, come questa di stasera.

Air Basket: Marinaro 17, Del Grande 9, Marcone n. e., Fredes 19, Zacchigna 2, Vitaliano Ramos 10, Suriname 1, Bantsevich 5, Capoella. Coach Del Vecchio.

Pescara Basket: Caridà 18,Di Diomede 9,Misciopinto 7,Pucci 4, Del Principe n. e., Parella n. e., Capitanelli 4, Del Sole 2, Sete n. e., Fasciocco 9, Traoré 3, Grasso 6. Coach Vanoncini.

Parziali 14-18, 28-38, 37-53, 59-62.

Fallo tecnico a Caridà (Pe) al 22’ minuto.