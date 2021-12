TERMOLI. Sette partite, sette sconfitte, ma solo due senza essere stati mai in gara. Un quadro da cui ripartire, per forza. Italiangas Air Basket Termoli con partenza falsa e ripetuta nel torneo di Serie C Gold, dopo un anno di stasi a causa della pandemia.

Ci sono da rimpinguare il roster e da oliare meglio l’amalgama del quintetto, ma soprattutto maggiore concentrazione, per evitare cali di tensione che sono costati alcuni match a fine partita ed errori tecnici inattesi.

A due giornate dal termine del girone di andata s'impongono dei chiarimenti per capire di cosa in realtà soffra la squadra.

Per dare una spiegazione a tutto questo il presidente Manrico Pitardi ha voluto rilasciarci una intervista per cercare appunto di chiarire alcuni aspetti sul momento non certo felice che vive la sua squadra, lo siamo andati a trovare nella tarda mattinata di ieri al PalaSabetta dove assieme ad un suo amico cercavano di scaricare la tensione del momento giocando a basket.