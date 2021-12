Partita di serie C Gold a sede invertita, Italiangas Air Termoli ospita la Farnese al PalaSabetta

TERMOLI. Cambio di programma per il match di serie C Gold FARNESE PALLACANESTRO-AIR BASKET TERMOLI del 12 dicembre 2021. La partita verrà disputata nella stessa giornata al PALASABETTA di Termoli alle ore 20:30. Detta variazione è dovuta all’ordinanza contingentale e urgente n. 101 dell’11.12.2021 del Comune di Campli (TE) riguardante la chiusura temporanea dell’impianto comunale denominato “PALABORGOGNONI” sito a Piane a Nocella di Campli dal 11.12.2021 al 12.12.2021 in attuazione delle disposizioni ministeriali di contenimento del contagio da COVID-19. La Federazione Italiana Pallacanestro preso atto dell’ordinanza autorizza le squadre AIR BASKET Termoli e FARNESE Pallacanestro all’inversione di campo come di seguito riportato: 12 dicembre 2021 FARNESE PALLACANESTRO vs AIR BASKET TERMOLI al Palasabetta di Termoli alle ore 20:30 AIR BASKET Termoli comunica l’INGRESSO LIBERO per tale partita. Basso Lanzone Direttore Generale