TERMOLI. Perde di misura al PalaSabetta, ma era di turno in trasferta, l'Air Italiangas Basket contro il Campli. La partita, lo ricordiamo, è stata giocata sul campo termolese per via della chiusura dell'impianto di Campli per le norme anti Covid. Alla fine di una gara molto tirata l'ha spuntata per soli 2 punti il Campli Farnese Pallacanestro.

Peccato davvero, perché sarebbe potuta essere una conferma della vittoria di sette giorni fa contro il Teate, invece non è andata per nulla bene.

Buona prova del play Marcone che ha segnato 18 punti, Fredes con 15 e Ramos con 13: anche il giovane Cappella, pur entrato per poco, ha avuto il tempo per segnare 2 punti. Molta stizza e amarezza per questi due punti di distanza che ci hanno fatto perdere ancora una gara di strettissima misura, come è capitato il più delle volte fin qui. Speriamo nel girone di ritorno che cambi definitivamente registro.