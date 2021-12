TERMOLI. «Terminato il 2^ Gran Galà del Molise di basket in carrozzina, riteniamo sia giusto esprimere i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito allo straordinario successo della manifestazione». E’ questo il messaggio inviato dalla Fly Sport Molise, che elogia innanzitutto l’opera del deus ex machina dell'evento Umberto Anzini, delegato regionale Molise della Fipic, per la minuziosa attenzione durante tutta la fase organizzativa.

«Quest'anno il Gran Galà voleva anche ricordare una persona a noi vicina e quindi ringraziamo la famiglia Di Furia per aver consentito il "1^ memorial Franco Di Furia", oltre alla Decathlon Campobasso al quale è stato dedicato il trofeo per la generosità nel donare alla società due carrozzine di ultima generazione . L'intenzione dell'evento era anche farci conoscere e confrontarci con squadre della stessa categoria per verificare il grado di preparazione in vista dell'inizio del Campionato Nazionale di serie B previsto il prossimo 16 gennaio 2022.

E quindi ringraziamo tutti i rappresentanti le varie Istituzioni che ci sono stati vicini. Un sincero grazie a Salvatore Micone presidente del Consiglio della Regione Molise; Francesco Roberti sindaco di Termoli e Michele Barile assessore allo sport del Comune di Termoli; Pompeo Barbieri vice-presidente del Cip Molise; Vincenzo D'Angelo presidente del Coni Molise; Angelo Campofredano referente regionale di Sport e Salute; Marialuisa Forte Provveditore agli Studi di Campobasso e Isernia; tutta la squadra della Molisana Magnolia Campobasso con in testa il coach Mimmo Sabatelli per la graditissima visita a sorpresa prima dell'inizio del torneo; Giuseppe Amorosa delegato regionale Fip; Luana Occhionero dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Difesa Grande di Termoli (unico istituto scolastico di Termoli presente); Rossella Ferro titolare della Pasta La Molisana per la sponsorizzazione accordataci; tutte le testate giornalistiche e gli organi di informazione che hanno dato risalto all'evento; il ristorante La Quercia di Termoli per l'ospitalità offertaci; agli operatori della Croce Azzurra Molisana; ovviamente non per ultimo alle squadre che hanno partecipato al Gran Galà e cioè al Lecce, Taranto, Rimini ed a tutti gli atleti, dirigenti ed appassionati della Fly Sport Molise, su tutti Sabrina Simpatico, Gabriele Pasciullo e Giuseppe Maurizio che hanno dato un contributo decisivo per la buona riuscita della manifestazione. Per noi era importante ripartire dopo due anni di stop forzato e non potevamo farlo nel migliore dei modi con questa iniezione di entusiasmo e fiducia. A tutti rivolgiamo oltre all'augurio di Buone Feste l'augurio di rivederci durante tutto lo svolgimento del campionato».

Per la cronaca, il Lecce ha battuto il Taranto 61-40, aggiudicandosi il torneo quadrangolare al PalaSabetta.

Nella finale di consolazione, Rimini ha superato la Fly Sport Molise 54-34.