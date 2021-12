TERMOLI. Nona sconfitta su dieci match nel torneo di Serie C Gold per l’Italiangas Air Basket Termoli, sconfitto al PalaSabetta 67-78 dall’Unibasket Lanciano.

Inizia il girone di ritorno e la musica non cambia per l'Air Termoli. Il Lanciano viene al PalaSabetta e soffre il giusto ma è sempre avanti minimo 10 punti nei quattro periodi. Qualche accenno di reazione da parte ad esempio del play Morcone, insomma troppo poco per sperare di vincere anche perché il Lanciano non è affatto male come squadra.

Aggiungeremmo anche decisioni poco convincenti della coppia arbitrale che è sembrata più a senso unico che altro, come il tecnico al capitano Suriano.

Aldilà di questo la squadra ha bisogno di una bella svegliata, altrimenti coi tanti errori commessi e le tante amnesie sotto canestro in difesa e in attacco non si andrà lontano.