New Fortitudo Isernia corsara al PalaSabetta, Italiangas battuta di 5 punti

Italiangas Air Basket Termoli-New Fortitudo

TERMOLI. Ennesima partita del torneo persa per qualche canestro in casa Air basket Termoli. L’Italiangas si è fatta soffiare la vittoria per 5 punti dalla formazione molisana della New Fortitudo Isernia al PalaSabetta 92-87.

Purtroppo la prima partita del 2022 ripercorre il medesimo copione della fine dello scorso anno.

Sempre i soliti errori sotto canestro e sempre molti liberi falliti, un cliché che sta penalizzando moltissimo la franchigia adriatica.

Siamo qui a commentare l’ennesima sconfitta che possiamo dire solo nell'ultimo quarto ha visto tirare fuori dagli uomini di coach Del Vecchio quel carattere e quella cattiveria agonistica che è necessaria per vincere le partite, ma non è stato comunque sufficiente.

Oggi a parte il play Filippo Marcone che davvero gioca benissimo abbiamo visto gli altri a corrente alternata, discreto anche l'apporto di Angelo Luzza e del bielorusso Bantsevich.

IL TABELLINO

ITALIANGAS AIR TERMOLI 87

NEW FORTITUDO ISERNIA 92

(21-27, 41-54; 63-71)

TERMOLI: Marcone 25, Hulsen 10, Luzza 9, Fredes 14, Vidal Ramos 2; Marinaro 4, Del Grande 3, Zacchigna 6, Bantsevich 14. Ne: Palumbo. All.: Del Vecchio.

ISERNIA: Compagnoni 19, Monacelli 9, Tsonkov 32, Russo, Sasnaukas 21; Fonisto 7, Marcetic 4, Visciglio. Ne: Di Carlo, Fraccalvieri, Doglio e Pravati. All.: Forgione.

ARBITRI: Di Bernardo (Campobasso) e Gaglieri (Termoli).

NOTE: partita sospesa per cinque minuti al 34’44” per sistemazione dell’attrezzatura superiore al canestro di destra dell’impianto. Fallo tecnico a Compagnoni (Isernia). Fallo antisportivo a Del Grande e Fredes (Termoli). Progressione punteggio: 9-13 (5’), 31-40 (15’), 49-63 (25’), 77-79 (35’).

Galleria fotografica