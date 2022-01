Serie C Gold, rinviato il match tra Amatori Pescara Basket e Italiangas Air Termoli

TERMOLI. Il previsto match di domani, valevole per il campionato di C Gold, al PalaElettra di Pescara, tra l’Amatori Pescara Basket e l’Air Italiangas Basket Termoli è stato rinviato a data da destinarsi. Si tornerà in campo domenica 6 febbraio. La squadra pescarese ha problemi in organico per la positività Covid.