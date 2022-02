Italiangas Air Basket Termoli in trasferta al PalaBcc di Vasto

TERMOLI. Dopo lo stop di domenica scorsa con il rinvio dell’impegno a Pescara, torna sul parquet a Vasto l’Italiangas Air Basket Termoli.

Una sorta di derby, coi vastesi in classifica con posizioni più avanzate del quintetto di coach Mike Del Vecchio.

Davvero un bel dilemma l’andamento incostante di una squadra che spesso ha pagato gli ultimi minuti di gara.

La società non è stata certo con le mani in mano per allestire un roster competitivo, per poter disputare una stagione quanto meno onorevole, e invece su dieci partite giocate fino ad oggi tra andata e ritorno solo una vittoria ad appannaggio per il resto solo sconfitte.

D’accordo anche quest’anno per via di questa pandemia è stata una stagione molto particolare, ma lo è stata per tutti non solo.

Per quello che abbiamo potuto intuire sembra più un problema psicologico che fisico, non abbiamo mai visto fino ad oggi tanti errori in campo dovuti secondo noi più alla deconcentrazione su quello che si stava facendo che mancanze tecniche, certo ci sono stati anche infortuni seri per giocatori chiave come Suriano, Marinaro, Marcone o giocatori da cui ci si aspettava molto e invece non è stato cosi.

Noi abbiano fatto un‘analisi tra tutte le partite fin qui giocate, se solo fossero stati commessi il 50% in meno di errori banali nei tiri liberi effettuati come ad esempio nell’ultima gara giocata persa per 5 punti. Problemi anche sui tiri da 3 punti, le cosiddette “bombe”.

Palla a due al PalaBcc alle 19.