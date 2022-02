La Vasto Basket supera il Termoli 73-67 al PalaBcc

Murolo top scorer con 19 punti per i locali, Luzza con 18 per i molisani

VASTO. La Vasto Basket vince e convince. Nella terza giornata di ritorno di Serie C Gold(Abruzzo e Molise), gli uomini di coach Di Salvatore tornano ad infiammare il PalaBcc, imponendosi 73-67sull’ Air Basket Termoli al termine di una partita tiratissima, decisa solo nei minuti finali dell’ultimo quarto.

Sugli scudi, oltre al gigantesco Murolo, top scorer con 19 punti, Rupil, Raupys e l’ottimo Mirone. Per gli uomini di Del Vecchio, da sottolineare le prestazioni di Luzza, autore di ben 18 punti, Suriano, Bantsevich e Marcone.

LA PARTITA. Che i soli due punti in classifica non rispecchiassero la reale pericolosità di una squadra come Termoli, lo aveva anticipato lo stesso Di Salvatore alla vigilia. E i primi minuti del match non fanno altro che avvalorare la cautela con cui il coach biancorosso aveva cercato di presentare la partita.

Gli ospiti partono fortissimo: fallo di Mirone e subito due tiri liberi da sfruttare per Fredes. Il numero dodici è glaciale e Termoli è già avanti. Bantsevich, Marcone e Luzz allungano.

Sul fronte vastese è Peluso a scuotere i suoi, quindi Raupys e Murolo accorciano il risultato prima del time chiamato da Del Vecchio.

Al rientro in campo Raupys pareggia i conti al termine di un’azione insistita, Suriano riponde, ma Mirone e Rupil allungano (15-10).

Ai due canestri di Raupys risponde Suriano con cinque punti in serie, prima che la bomba di Murolo a 40 secondi dalla sirena chiuda il primo periodo sul 23-18.

In avvio di secondo quarto Zacchigna, Luzza e Fredes rispondono a Di Tizio e Rupil, poi una tripla per parte, con Bantsevich prima e Raupys poi.

Coach Di Salvatore chiama il time, la partita è combattuta. Vanno a canestro Marcone e ancora Bantsevich, in mezzo, una percussione devastante di Rupil per un momentaneo 37-37 che rispecchia perfettamente l’equilibrio in campo.

Negli ultimi minuti sale in cattedra un gigantesco Murolo, che prima fa esplodere il PalaBcc con una bomba delle sue, poi fa due su due dai liberi, trascinando i biancorossi sul 45-39.

Il terzo quarto è tutto di Termoli: Fredes, Luzza e ancora Fredes spaventano i vastesi. Rupil regala ossigeno ai suoi con una bomba da tre, ma Di Salvatore capisce il momento di difficoltà e chiama il time.

Le paure del coach biancorosso sono fondate, perché al rientro in campo è ancora Termoli ad andare a canestro. La superba tripla di capitan Marinaro regala il sorpasso agli ospiti.

Nei minuti seguenti le due compagini entrano in una fase di impasse con tantissimi errori e pochi punti. La bomba finale di Suriano ed il canestro di Rupil portano il risultato sul52-53.

Si decide tutto nell’ultimo periodo, la partita è appesa ad un filo. La tensione sugli spalti è palpabile e il pubblico inizia a rumoreggiare, contrariato, davanti a più di qualche scelta arbitrale.

Ai due liberi di Marcone, trasformati con precisione chirurgica, risponde la più classica delle bombe di Murolo, che riporta il risultato in parità (56-56). Il PalaBcc è rovente.

La tripla di “Gio Gio” è la scossa decisiva, perchè da lì in poi la Vasto Basket prende il largo. Segnano tutti: Mirone, ancora Murolo, poi Rupil e Raupys.

Suriano prova a tenere a galla i suoi, ma Termoli non c’è più. Nel finale Luzza mette qualche brivido ai biancorossi, ma un immenso Murolo chiude i giochi. Il finale è 73-67.

VASTO BASKET - AIR BASKET TERMOLI: 73 - 67 (23-18, 45-39, 52-53)

VASTO BASKET: Murolo 19, Rupil 17, Raupys 16, Mirone 12, Di Tizio 6, Peluso 2, Marino 1, Flocco, Ierbs, Di Rosso. Coach: Di Salvatore.

TERMOLI: Luzza 18, Suriano 13, Bantsevich 12, Marcone 11, Fredes 4, Marinaro 4, Zacchigna 3, Hulsen 2, Del Grande, Palumbo. Coach: Del Vecchio.

ARBITRI: Pisetta e Di Lello di Pescara.