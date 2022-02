Italiangas Air Termoli ospita il Nuovo basket Aquilano al PalaSabetta

TERMOLI. Italiangas Air Termoli chiama raccolta i tifosi al PalaSabetta contro il Nuovo Basket Aquilano.

Altra partita casalinga, dalle 18, nell’impianto di via Ischia, contro una squadra molto più in palla della nostra visto anche le rispettive posizioni in classifica delle due, gli aquilani su 10 gare giocate ne hanno vinto 6, noi con lo stesso numero di partite disputate ne abbiamo vinto solo 1, questo non vuol dire certamente che stasera l’Air parta già battuta , lo sport è bello proprio per questo, si parte prima di ogni contesa tutti alla pari, poi sono le situazioni contingenti che determinano i risultati.

Per esempio possiamo dire visto anche come sono maturate alcune sconfitte anche di misura dei termolesi, che se loro sono stati purtroppo costanti, per esempio nell’avere una percentuale altissima quasi incredibile nella imprecisione nei tiri liberi, tanto da farci capire che se solo non avessero sbagliato il 50% dei tiri liberi ottenuti in queste 10 partite oggi senza mezzi termini avremmo una classifica sicuramente meno deficitaria e pericolosa. per non parlare sulle percentuali dei tiri da 3 punti anche lì abbiamo parecchie criticità, gli avversari chiunque essi siano arrivano qui e sfoggiano dei cecchini quasi infallibili da 3 punti, noi a parte Marcone e sporadicamente Marinaro e qualche altro, non abbiamo certo fatto faville in questo senso. Naturalmente non sono solo queste le mancanze ma già se fossimo riusciti a sopperire a queste due, oggi staremmo parlando diversamente della stagione dell’Air Basket.

Stasera pur consci che non sarà facile andiamoci speranzosi al PalaSabetta e chissà che possa girare meglio.

