Italiangas Air Termoli corsara a Chieti

TERMOLI. Prima vittoria in trasferta e terza complessiva della stagione, l'Italiangas Air basket Termoli sbanca il parquet di Chieti.

Finalmente da una trasferta si torna vincenti la squadra, ha battuto anche in questo girone di ritorno la squadra teatina che fu anche la prima vittoria e unica del girone di andata.

Oggi pure si è combattuto punto a punto infatti alla fine sono stati solo 3 i punti di vantaggio per i termolesi, da sottolineare che l'esterno Luzza, anche oggi top scorer con 15 punti, ha davvero portato consistenza al gruppo, ne ha giovato anche Hulsen con 13 punti, Marcone con 12, come anche l'argentino Gaston Fredes con 10 e Bantsevich anche lui con 10 punti all'attivo. Con questa vittoria raggiungiamo proprio il Teate a 6 punti, era uno scontro diretto della bassa classifica, oggi la squadra avrà sicuramente pensieri meno cattivi in testa e chissà che non possa guardare avanti con un pizzico di ritrovata fiducia,

Teate Basket-Air Basket Termoli 74-77 (parziali 20-17, 33/45, 44/64).