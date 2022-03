Italiangas Air basket Termoli doppia la Farnese a Campli

TERMOLI. Italiangas Air Termoli vittoriosa a Campli, dove ha letteralmente asfaltato l'avversaria.

Ha conquistato la seconda vittoria di fila, in una trasferta anomala, perché da calendario era in casa, ma c'è stata l'inversione per via di un precedente rinvio causa Covid.

Farnese Basket doppiata nel punteggio 91-45, con Suriano top score con 19 punti, segno che ha risolto tutti i suoi problemi fisici.





Galleria fotografica