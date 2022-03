Con le mani, con il cuore l’Air Basket fa ‘ciao ciao’ al Magic Chieti

Come proiettili

Come proiettili dom 13 marzo 2022

TERMOLI. Partita da batticuore vinta dalla squadra termolese all'ultimo respiro, proprio sul filo di sirena, con i due punti di Filippo Marcone. Una importante affermazione contro una delle migliori squadre del campionato con il play ex serie A Gialloreto, un cecchino infallibile da 3 punti. Quasi metà degli 82 punti delle due squadre li ha fatti lui. Noi, di contro, se non avessimo sbagliato come succede da sempre una miriade di tiri liberi che, se fossero andati a segno, ci avrebbero permesso di essere nei quartieri alti della classifica

Comunque oggi abbiamo vinto con tanto cuore e alla fine si tratta di un’affermazione anche meritata che conferma la tendenza positiva delle ultime settimane. Oggi quarta vittoria di seguito.

BASKET SERIE C GOLD

AIR BASKET TERMOLI 84

MAGIC CHIETI 82

Galleria fotografica