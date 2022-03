È tutta un’altra Italiangas Air basket Termoli, Teate battuto 93-56

TERMOLI. È tutta un’altra Italiangas Air basket Termoli, quella che nelle ultime settimane ha mostrato un volto vincente, smarrito per buona parte del campionato di Serie C Gold. Sistemata la rosa è emerso lo spessore del quintetto adriatico, che ha sommerso di 37 punti il Teate basket al PalaSabetta per 93-56.

Prima gara della fase a orologio e netta affermazione. Solo un terzo quarto un po' con il freno a mano tirato, altrimenti avremmo potuto chiudere in tripla cifra e pi però continua la falcidia dei tiri liberi, se ne continuano a sbagliare troppi anche ieri 7 su 17, con i 7 punti in meno avremmo toccato quota 100. Eppure Mike Del Vecchio ci ha detto che in settimana in allenamento ha dedicato molto tempo nel provare ad avere più mira dalla lunetta, niente poi in gara succede il contrario di quanto invece accade in allenamento.

Giovedì sempre per la fase a orologio seconda partita all'Aquila contro il Nuovo Basket Aquilano.

