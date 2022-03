Sport termolese: dopo il recupero del Volley, in scena l’Air Basket

TERMOLI. Stasera ancora in campo l’Air Basket Termoli per la seconda giornata della fase a orologio dopo la brillante vittoria alla prima di questa nuova fase del campionato in seguito al match di domenica scorsa contro il Teate Basket.

Stasera si va a L’Aquila contro il Nuovo Basket Aquilano e la partita non è affatto facile: gli alto abruzzesi sul loro parquet a differenza di quando giocano lontano si trasformano, ma i termolesi , bisogna riconoscerlo nelle ultime uscite hanno mostrato un altro piglio decisamente più costante e battagliere hai visto mai che stasera non riescano a mettere in ambasce gli aquilani . Dopo questa uscita infrasettimanale ricordiamo che Domenica prossima si torna al PalaSabetta per la terza giornata fase orologio contro il Farnese Campli.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE RECUPERO.

Ieri sera però c’è stato un recupero di Volley Femminile di serie D, la squadra della Termoli Pallavolo allenata da Dino Sassano il recupero già di suo proibitivo poi pensare di andare a vincere andiamo in 6 giocatrici contate compreso il libero Maddalena Cimini che è stata costretta a giocare come schiacciatrice lei che non può essere schiacciatrice, mancava ancora Alessia Cicchitti e Ponsanesi Diletta. La formazione schierata ieri sera è la stessa di sabato scorso che ha giocato e perso con il Gada Pescara. Quando sei costretto a giocare per cause di forza maggiore con la coperta corta capita di avere risultati non positivi.