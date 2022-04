Italiangas Air Basket Termoli da "orologio svizzero": due gare e due vittorie

TERMOLI. Fase a orologio perfetta e puntuale per l’Italiangas Air Termoli che nel confronto col Nuovo basket Aquilano riesce a prevalere con un solco di 18 punti scavato in trasferta.

È tutt’altra squadra rispetto a quella della gran parte della regular season, non c’è che dire.

Seconda giornata del mini torneo in serie C Gold e seconda vittoria, maturata sul parquet del PalaAngeli dell'Aquila, ottenuta annichilendo padroni di casa inguardabili per la loro poca consistenza.

Resta il tarlo di tiri liberi gettati alle ortiche, ma ora il trend è positivo.

Domenica 3 aprile terza partita contro il Farnese Campli, palla a 2 alle 18 al PalaSabetta.