Italiangas Air Termoli sommerge i ragazzi della Farnese Campli 130-60

TERMOLI. L’Italiangas Air Basket Termoli esagerata, travolge la Farnese Campione di Campli 130-60 e dimostra quanto rammarico può esserci per la gran parte della regular season.

Più che doppiati gli abruzzesi nel terzo incontro della fase a orologio del torneo di serie C Gold. Almeno in questo segmento del campionato il quintetto adriatico è imbattuto.

Il divario, in ogni caso, si giustifica con la presenza di cestisti delle giovanili giunti al PalaSabetta. Il Campli parteciperà ai playout.

In campo i soli 5 messi in rosa per l’incontro.

La gara è scivolata via, visto il netto divario tecnico, come una tranquilla partitella di allenamento infrasettimanale per far mantenere il ritmo della prima squadra.

Onore comunque ai 5 ragazzini di Campli, adesso rimane solo l'ultima giornata che vedrà l'Italiangas Air Basket mercoledì prossimo a Chieti contro il Magic Chieti, se dovesse risultare prima nella griglia dei play-out, Termoli se la vedrà negli spareggi salvezza proprio con il Farnese Campli probabilmente quello vero e più consistente.

