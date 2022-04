Basket serie C Gold: Air Basket sfida il Chieti nella fase a orologio

CHIETI-TERMOLI. Questa sera al Pala Dyaci di Chieti va in scena l’ultima gara della fase ad orologio per l’Air Basket Termoli: dopo 3 vittorie potrebbe arrivare anche la quarta che, comunque, non cambierebbe la griglia di partenza per i prossimi play out, l’Air dovrebbe incontrare salvo imprevisti la Teate squadra anch’essa di Chieti. Questa fase ad orologio per i termolesi è stata davvero un banco di prova probante: 3 vittorie su tre, l’ultima seppur contro i baby della Farnese Campli arrivati appena in 5 elementi al PalaSabetta è stata portata a casa con un risultato che si vedono solo nei campionati U.S.A. 130 a 60.

Stasera si incontra la squadra teatina che sta andando meglio nel campionato Serie C Gold, ma forse non sarà molto agguerrita visto che la sua posizione è inattaccabile. L’Air Termoli oggi deve giocare per tenere in palla la condizione aldilà del risultato finale, certo per una questione di soddisfazioni, chiudere questa fase della stagione con 4 vittorie su 4 sarebbe tanta roba e motivo di slancio per affrontare gli spareggi salvezza. Palla a 2 alle ore 20,30.