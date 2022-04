Italiangas Air Basket Termoli sconfitta a Chieti, ora i play-out

TERMOLI. Si ferma l'orologio per l'Italiangas Air Basket Termoli, o meglio si ferma la striscia di vittorie nella seconda fase della stagione.

Definita la griglia play-out nella Serie C Gold: quintetto termolese sconfitto 93-80, possiamo dire quasi del tutto indolore, poiché il quadro degli spareggi era già plasmato.

Ora bisognerà affrontare gli spareggi con la stessa grinta e caparbietà che si è messa sul parquet in queste ultime giornate sia della regular season che in questa fase ad orologio, la strada intrapresa è quella giusta bisogna solo proseguire su questa per dare un senso all'annata agonistica.

