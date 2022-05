Molise Basket Young è campione d’Abruzzo nel Campionato Under 19 gold

TERMOLI. La Molise Basket Young la squadra cosiddetta giovanile dell'Air Basket si è laureata campione d'Abruzzo nel campionato Under 9 Gold: lo ha fatto ieri sera davanti ad un palazzetto gremito anche con corposa rappresentanza teramana, nella gara di ritorno dopo aver perso gara 1 di andata a Teramo contro la Tasp (Teramo a Spicchi), di solo 12 punti e ieri sera per laurearsi campione la squadra doveva vincere di almeno 13 punti. Ma i ragazzi allenati dal mitico Captain Bart Michele Bertinelli si sono superati dando agli avversari teramani un distacco tre volte superiore, 87 a 52 il risultato finale 35 punti di distacco.

Davvero stanno crescendo alla grande questi ragazzi, dopo un primo quarto equilibrato dal secondo fino al quarto è stato sempre più un crescendo dei nostri ragazzi 41 a 31 il secondo 59 a 40 il terzo e poi il risultato finale 87 a 52 complimenti a tutti dopo la salvezza strameritata della prima squadra ecco arrivare a anche questa bellissima soddisfazione a giusta conclusione di un'annata, seppur anomala per via della Pandemia davvero positiva che sia di buon auspicio per la prossima.

Galleria fotografica