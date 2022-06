Molise Basket Young sul parquet di Teramo per la sfida decisiva delle semifinali

TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di oggi, al Pala San Gabriele di Teramo semifinale play-off, gara 3 di spareggio per accedere alla finale dove in palio c’è l’accesso nelle serie D per quanto riguarda il campionato regionale Abruzzo-Molise.

La nostra rappresentante è la Molise Basket Young e se la dovrà vedere col Basketball Teramo, chi vince stasera andrà in finale di questi play-off, la squadra termolese, allenata dal mitico capitan Bart, Michele Bertinelli, vede sul parquet ragazzi anche del serbatoio dell’Air Basket Termoli.