Molise Basket Young corsara a Teramo e conquista la finale

TERMOLI. Continua la felice stagione sportiva termolese. Ieri sera grande colpo della Molise Basket Young che ha espugnato il Pala San Gabriele di Teramo 54-53, battendo i locali del Basketball Teramo e guadagnandosi il diritto di disputare la finalissima e tentare così la scalata in serie C Silver.

Prestazione eccellente dei ragazzi allenati da Michele Bertinelli, gara da 10 e lode per la squadra che ha vinto su un parquet notoriamente difficile per tutti.

Gara 3 e stata molto tirata e lo si può notare anche dal risultato finale.

Un plauso per questi ragazzi che davvero hanno impressionato in maniera positiva e ora sotto con la finalissima, che questa vittoria possa servire ad avere lo slancio giusto come anche le motivazioni.

Galleria fotografica