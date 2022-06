Playoff, l'Air Basket Termoli sfida Molise Basket Young

TERMOLI. Ci siamo sabato 11 giugno alle ore 21 al PalaSabetta di Termoli si disputa gara 1 al meglio di tre della finale dei play off per accedere al campionato di Serie C Silver dove vedremo impegnato la squadra satellite dell'Air Basket Termoli la Molise Basket Young allenata da quel drago di Captain Bert, Michele Bertinelli. Grandi speranze si nutrono per questa squadra,che dopo aver conquistato brillantemente questa finale sette giorni fa al PalasanGabriele di Teramo battendo i locali del Basketball Teramo 54 a 53 .Sabato in gara 1 della finalissima di fronte avranno la Unibasket Lanciano, gara 2 poi il giorno 16 Giugno a Lanciano ed eventualmente gara 3 si disputerà di nuovo a Termoli.

I ragazzi sono carichi e ben predisposti se riusciranno in questa impresa davvero ci sarà di che stare allegri per tutto il.movimento cestistico termolese cerchiamo sabato sera di riempire il palazzetto per far sentire.a questi ragazzi il calore solo così la grande impresa potrebbe essere possibile. Crediamoci vincere Sabato quanto meno potremmo avere ipotecato se andasse male gara 2 di giocarci la gara 3 quella decisiva in casa nostra e allora Uber Alles ragazzi.

