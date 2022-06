Molise basket Young a Lanciano per tentare l'impresa, forza ragazzi!

LANCIANO. I ragazzi della Molise basket Young si giocheranno a Lanciano la vittoria della serie finale e l'accesso nel campionato serie C1 Silver, scendendo sul parquet della Unibasket frentana tra poche ore.

Dopo la travolgente vittoria in gara 1 di sabato sera al PalaSabetta, il match odierno non sara facile, comunque almeno in chiave psicologica i ragazzi di Bertinelli stanno decisamente meglio, i lancianesi non possono permettersi un altro passo falso. Alla franchigia termolese, se malauguratamente dovesse andare male al palazzetto di Lanciano, resterebbe la possibilità dello spareggio in casa e sappiamo quanto conta il tifo a favore.

Noi siamo convinti che a Lanciano i nostri ragazzi giocheranno col coltello tra i denti e per i frentani non sarà una serata tranquilla.