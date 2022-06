Molise Basket Young espugna il parquet di Lanciano e vola in serie C1 Silver

TERMOLI. I ragazzi della Molise basket Young volano in serie C1 Silver, battendo anche in gara 2 e a domicilio, a Lanciano, la formazione dell'Unibasket, vincendo la serie finale dei playoff di serie D.

Un grandissimo risultato, ottenuto dalla band terribile di coach Bertinelli, che dopo aver strapazzato in gara 1 gli abruzzesi, hanno prevalso in trasferta nella terra frentana, al termine di una gara combattutissima, tanto da terminare alla sirena del quarto periodo, 66-66, a dimostrazione che anche i padroni di casa non ci stavano ad alzare bandiera bianca.

Occorreva un extra time di 5 minuti e qui è venuto fuori il reale carattere dei nostri ragazzi in un crescendo pazzesco alla fine di questo tempo supplementare arrivava l'apoteosi distaccando di 10 punti 79-69 gli stremati avversari.

Al suono della sirena giusta e motivata esultanza per una formazione e un coach che davvero hanno dato in questo finale di stagione tutto il meglio di quello che occorreva per raggiungere questo spettacolare risultato.

Davvero chapeau a quello che hanno ottenuto e strameritato la Molise basket Young, a tutti i livelli, societari, tecnici e coi ragazzi.

Questa vittoria conferma che comunque Termoli ha una solida base e una tradizione cestistica radicata nella sua storia, l'anno prossimo davvero ci sarà da divertirsi in serie C Gold e ora pure in serie C Silver, bravi, bravi per davvero: un altro motivo di orgoglio termolese.

Galleria fotografica