Italiangas Air Basket Termoli, Basso Lanzone: ringraziamenti di fine stagione a tutti

TERMOLI. Prima dell'inizio della nuova stagione e a poco dal termine di quella conclusasi il direttore generale dell'Italiangas Air Basket Termoli, Basso Lanzone, ci scrive per formulare precisi e specifici ringraziamenti a tutti coloro in un modo e nell'altro hanno contribuito a far concludere una stagione nel migliore dei modi

«È questo il momento migliore dei ringraziamenti di fine stagione agli atleti, ai tecnici, e ai dirigenti tutti per la disponibilità e la comprensione agli inconvenienti affrontati durante l’anno di campionato.

Un anno difficile per una serie di scelte a volte frettolose e poco valutate, ed altre dove siamo stati vittime di prestazioni inattese come il susseguirsi di infortuni degli atleti.

Un ringraziamento particolare agli sponsor dimostrandoci con il loro impegno economico e morale a tenere testa e sostegno a tutte le difficoltà e avversità. La loro mission è andata ben oltre i classici canoni della sponsorizzazione. Hanno, infatti, consentito un continuo sviluppo e progredire del progetto sportivo e sociale del basket nel nostro territorio Termolese

Un particolare ringraziamento va a Mike Del Vecchio, dimostratosi la guida tecnica dentro e fuori dal campo e sostenitore morale per l’intera squadra dell’Air Basket Termoli.

Per questa nuova stagione di campionato avremo più tempo per organizzare con nuove risorse umane e nuove strategie il risultato delle competizioni 2022-2023. Stiamo allestendo un’area tecnica, che parte dalla prima squadra fino al minibasket con la prospettiva di ripartire dal settore giovanile che in quest’ultimo anno ci ha dimostrato grandi soddisfazioni.

Nella seconda decade di luglio presenteremo alla cittadinanza il progetto che la società intenderà portare avanti non solo con la prima squadra, ma per tutto l’insieme Air Basket con una visione strategica a 360 gradi.

La stagione che si è conclusa è stata difficoltosa sotto ogni punto di vista. Dico sempre a qualcuno che la pallacanestro è un gioco, ma tutte le vicissitudini che hanno afflitto la stagione 2021-22 della AIR ci portavano ad assumere espressioni poco entusiaste, perché erano tanti i problemi che sorgevano in ogni singolo giorno di campionato.

Possiamo dire che tutti questi problemi hanno portato anche a qualcosa di buono:

ora sappiamo da dove partire e cosa fare;

abbiamo le idee chiare rispetto a nove mesi fa;

gli errori commessi ci hanno dato l’esperienza per non replicarli.

Ora l’obiettivo è riportare l’entusiasmo in palestra che sugli spalti.

Durante questo periodo di programmazione non ci fermiamo alla prima squadra, ma stiamo programmando anche le attività del minibasket.

Insomma, ci rivedremo presto nel corso di questo mese per svelare il nuovo volto della Air Basket Termoli».