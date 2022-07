Vito Console è il nuovo coach dell'Italiangas Air Basket Termoli

TERMOLI. Vito Console è il nuovo coach dell’Italiangas Air Basket Termoli.

Cambio in cabina di regia per la nuova stagione agonistica 2022/2023, Console sostituisce coach Miki Del Vecchio.

Il nuovo allenatore, 42enne pugliese, lo scorso anno faceva parte dei quadri tecnici del San Severo Basket.

Non ha un lungo passato da giocatore, lui ha sempre preferito dirigere dalla panchina.

Oggi è a Termoli assieme ai dirigenti e stanno già lavorando per mettere su una squadra che possa ben figurare in serie C Gold.

Noi grazie alla dirigenza oggi in esclusiva abbiamo avuto la prima intervista con lui e ve la proponiamo.