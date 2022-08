Annullata l'amichevole col Foggia, al Cannarsa sgambatura col Cerignola

TERMOLI. Il Termoli Calcio 1920 comunica che durante la riunione di martedì scorso del Gos della questura di Campobasso è stata autorizzata la vendita di soli 115 biglietti per il settore ospiti con l’inibizione a tutti i residenti della provincia di Foggia di tutti gli altri settori dello Stadio Gino Cannarsa in previsione dell’amichevole di sabato prossimo contro il Calcio Foggia 1920.

A questo punto il Termoli Calcio 1920, non volendo creare disagi ai numerosi sostenitori rossoneri e alla società del Calcio Foggia 1920 con la quale sussistono ottimi rapporti di amicizia e stima, ha deciso di comune accordo di annullare la partita.

Con l’occasione si augura il più sentito in bocca al lupo al Calcio Foggia 1920 per la disputa del prossimo campionato di Lega Pro.

In sostituzione del match col Foggia, nella giornata di sabato 13 agosto, i giallorossi di mister Raffaele Esposito svolgeranno una seduta di allenamento congiunto con la Società sportiva Audace Cerignola, new entry in Serie C. dalle grandi ambizioni, guidati e diretti da mister Pazienza